L’armée israélienne fait une incursion à l’hôpital Al-Shifa, 179 corps enterrés dans une fosse commune creusée dans ce complexe hospitalier

Les forces d’occupation israélienne ont fait irruption, hier, dans l’hôpital Al-Shifa, après l’avoir encerclé par les chars, et lui avoir coupé l’électricité, ce qui a fait de nombreux martyrs, parmi les malades en soins intensifs, ainsi que de nourrissons.

La direction de l’hôpital était obligée hier d’enterrer 179 corps, en état de décomposition, dans une fosse commune, creusée dans l’esplanade de ce complexe hospitalier, l’occupation en a interdit l’inhumation selon les procédures ordinaires, a affirmé le directeur de l’hôpital dans une déclaration médiatique.

L’entité sioniste prétend que l’hôpital al-Shifa abrite dans ses sous-sols un centre de commandement du mouvement de résistance Hamas. Une version soutenue par l’administration américaine, pour laquelle, « Hamas utilise certains hôpitaux pour appuyer ses opérations militaires et dissimuler les otages ».

Des allégations démenties, catégoriquement, par Hamas qui a appelé une commission onusienne à se rendre sur les lieux pour s’enquérir de la situation.

L’offensive israélienne, aveugle et barbare, dans la bande de Gaza, a fait 11 500 martyrs, et plus de 29 mille blessés depuis le 07 Octobre, sans compter les exactions terrifiantes et un état de dévastation extrême et sans précédent.

