Vague de chaleur en Tunisie : jusqu’à 47°C attendus jusqu’à la fin de la semaine

14-07-2026

L’Institut national de la météorologie a annoncé, ce mardi 14 juillet 2026, l’enregistrement d’une vague de chaleur accompagnée de l’apparition du sirocco. Les températures se montrent particulièrement élevées ce jour, notamment dans le Nord, où les maximales oscillent entre 42 et 47°C, contre 39 à 43°C au Centre et au Sud — avec apparition du sirocco également —, à l’exception des zones proches des côtes est, où elles varient entre 34 et 38°C.

Dans un bulletin de suivi, l’Institut précise que cette hausse notable des températures concernera la majorité des régions à partir de demain, mercredi 15 juillet, et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine. Les valeurs enregistrées dépasseront alors les normales saisonnières de 7 à 12 degrés, avec des maximales généralement comprises entre 43 et 47°C, toujours accompagnées du sirocco, à l’exception des régions côtières où elles resteront comprises entre 36 et 41°C.

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