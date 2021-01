Lassaâd Dridi : « Je sais ce qui m’attend à l’Etoile »

L’Etoile Sportive du Sahel a annoncé l’arrivée de son nouveau coach, Lassâad Dridi qui s’est engagé pour une saison et demi. Sur le site officiel du club, le nouveau coach a déclaré : « Je suis désormais entraineur d’un club connu à l’international et habitué aux titres. Je sais que le public est très exigeant et il en a tout à fait le droit. J’ai relevé le défi et je sais ce qui m’attend. Nous allons tout donné pour aller le plus loin possible en coupe de la CAF et tenter de récupérer le terrain perdu en championnat. Il n’y a pas de secret : il faut travailler dur pour atteindre ces objectifs. L’effectif ? Il y a un mix entre les jeunes et les joueurs expérimentés. Avec quelques recrutements ciblés, l’équipe peut aller très loin. Les supporters ? J’espère qu’ils me soutiendront comme ils l’ont fait avec d’autres coachs. Je vais faire de mon mieux pour les satisfaire ».

