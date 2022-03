Lassâad Jarda : « Nous allons nous battre jusqu’au bout »

Le coach de l’Etoile Sportive du Sahel, Lassâad Jarda, a déclaré, après la défaite concédée face à l’EST en ligue des champions que les nombreux forfaits ont nui à son équipe : « L’absence des axiaux a fait beaucoup de mal à l’équipe et la sortie de Naouali sur blessure a compliqué notre tâche. La première période a été très bien gérée. Ensuite, nous avons encaissé le premier but sur balle arrêtée. Nous avons avancé d’un cran afin d’égaliser mais le tir de Yaken est passé à côté. Le deuxième but concédé a tué le match. Maintenant, nous allons tout faire pour nous qualifier pour les Playoffs du championnat. C’est l’un de nos principaux objectifs car un bon classement nous permet de participer aux coupes africaines l’année prochaine. La C1 ? Nous allons nous battre jusqu’au bout ».