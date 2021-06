L’Assemblée réclame une enquête sur l’agression violente contre un civil dénudé

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) revient ce jeudi 10 Juin sur « l’image horrible, effrayante et étrangère à la culture de la société tunisienne relayée sur les réseaux sociaux, montrant des policiers en train de violenter un civil, jeté par terre et totalement nu ».

L’ARP évoque en ce début d’après- midi, dans un communiqué, un acte isolé et « contraire aux valeurs et aux pratiques de notre police républicaine dont on est fier ».

Le parlement appelle les pouvoirs publics « à assurer la protection physique et légale ; et la prise en charge médicale et psychique à ce citoyen, et à ouvrir une enquête sérieuse sur les dessous de cette affaire terrifiante ».

Il appelle « à délimiter les responsabilités et à juger les personnes impliquées dans cette affaire ».

Le deuxième vice-président de l’Assemblée, Tarek Fetiti, avait condamné ce matin cette agression, à l’ouverture de la séance plénière.

Gnetnews