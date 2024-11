Lâ€™ATFD clÃ´t son 14e congrÃ¨s avec l’Ã©lection d’un nouveau bureau exÃ©cutif

L’ATFD clôt son 14e congrès avec l’élection d’un nouveau bureau exécutif

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) a conclu, le dimanche 3 novembre 2024, son 14e congrès sur le thème « Féministes en résistance, Féministes solidaires », avec l’élection d’un nouveau bureau exécutif.

Les membres nouvellement élues sont :

– Raja Dhamani, Présidente, succédant à Neila Zoghlami

– Hela Ben Salem, Secrétaire Générale

– Souhir Driss, Trésorière

– Ines Chihaoui, Chargée de la Santé

– Ahlem Bousserwel, Chargée de l’Éducation et des Jeunes

– Fetiha Saidi, Chargée des Médias

– Nadia Benhamed, Chargée des Relations Extérieures

– Yousra Daaloul, Chargée des Affaires Politiques et Juridiques

– Moufida Bchir, Chargée des Droits Économiques, Sociaux et Culturels

Gnetnews