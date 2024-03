Tunisie : Le gouvernement renonce au recours au PPP pour la réalisation de l’autoroute Boussalem – frontières algériennes

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 11 Mars à la Kasbah, une séance ministérielle autour de l’autoroute reliant Boussalem aux frontières algériennes, en présence de plusieurs ministres.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présenté un exposé autour de l’étude de faisabilité financière de l’autoroute, et les hypothèses possibles en vue de réaliser cet important projet.

La séance a décidé la réalisation des travaux via un contrat d’achat public, avec une contribution au financement de la part des bailleurs de fonds internationaux, tout en renonçant au recours à un partenariat public/privé, comme ça été décidé lors de la séance ministérielle tenue le 04 Mars 2022.

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur la dimension stratégique de ce projet, comme partie intégrante de l’autoroute Maghreb/ Afrique, et en tant que corridor économique.

Ce projet s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre d’une vision intégrale de développement, en vue de créer une dynamique économique dans le gouvernorat de Jendouba et les régions frontalières, et de développer les transactions commerciales avec l’Algérie.

Ont été présents à cette réunion, les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de la Planification, de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’Equipement et de l’Habitat, des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, ainsi que le gouverneur de Jendouba.

Gnetnews