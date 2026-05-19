Coupe de Tunisie : Voici les arbitres des quarts de finale
19-05-2026
Les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football se déroulent, demain mercredi 20 et jeudi 21 mai, à partir de 15h30.
Désignation des arbitres des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026, prévus les 20 et 21 mai courant, à partir de 15h30
Ci-après la désignation des arbitres:
Mercredi 20 mai:
A Sfax:
CS Sfaxien – Stade Gabésien (Khaled Gouider / VAR: Hosni Neili)
A Zarzis:
ES Zarzis – CA Bizertin (Amir Loucif / VAR: Amir Ayadi)
Jeudi 21 mai:
A Bouhajla:
BS Bouhajla – Espérance ST (Nidhal Letaief/ VAR: Haythem Guirat)
A Sakiet Eddaier:
PS Sakiet Eddaier – JS Omrane (Seifeddine Ouertani / VAR: Mejdi Bellagha)
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