Dépôt électronique exclusif dès juillet : le RNE appelle les entreprises à s’équiper d’une identité numérique

Personnes physiques et morales disposent chacune d’une solution dédiée

Le Registre national des entreprises (RNE) a rappelé que le passage au dépôt électronique exclusif, prévu au 1er juillet 2026, rend désormais incontournable l’obtention d’une identité numérique pour accomplir les démarches administratives en ligne dans des conditions de simplicité et de sécurité.

Le RNE précise que les personnes physiques sont invitées à se doter du dispositif Mobile ID, tandis que les personnes morales devront recourir à DigiGo. L’institution appelle l’ensemble des usagers à entamer sans attendre les démarches d’obtention de leur identité numérique, afin d’éviter toute interruption dans leurs transactions à l’approche de l’échéance et de profiter pleinement de services numériques disponibles en continu, sept jours sur sept.