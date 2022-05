Le CSS redresse la tÃªte ! Hazri envoie l’ESS au tapis

Le CSS redresse la tête ! Hazri envoie l’ESS au tapis

Grâce à un but de Harzi en deuxième période, le Club Sportif Sfaxien a dominé l’Etoile Sportive du Sahel au terme du match comptant pour la septième journée de la phase des playoffs de la Ligue 1 Professionnelle. Grâce à ce succès, les Noirs et Blancs comptent huit points au compteur. Les camarades de Msakni restent bloqués à la troisème place du classement avec 11 points et pourraient être dépassés par le Club Africain, s’il s’impose face à l’Union Sportive de Ben Guerdane.

GnetNews