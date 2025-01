Le déficit commercial de la Tunisie atteint 19 milliards de dinars en 2024

Le déficit commercial de la Tunisie s’est aggravé en 2024, enregistrant une hausse de 10,8 % par rapport à l’année précédente. Selon une note publiée par l’Institut national de la statistique (INS) sur le commerce extérieur aux prix courants, ce déficit s’est établi à près de 19 milliards de dinars, contre 17 milliards en 2023. Cette détérioration s’accompagne d’une baisse du taux de couverture, qui a perdu 1,8 point pour atteindre 76,6 % en 2024.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie montrent une relative stagnation des exportations, qui sont restées au même niveau que l’année précédente, soit 62 milliards de dinars. En revanche, les importations ont progressé de 2,3 %, atteignant 81 milliards de dinars. Cette stabilité des exportations s’explique par des évolutions contrastées selon les secteurs. D’un côté, les industries agroalimentaires ont enregistré une hausse significative de 14,6 %, suivies des industries mécaniques et électriques (+1,2 %) et du secteur énergétique (+0,5 %). De l’autre côté, certaines filières stratégiques ont accusé une baisse marquée, notamment les mines, phosphates et dérivés (-26,3 %) ainsi que le textile, habillement et cuir (-4,8 %).

La hausse des importations, quant à elle, est principalement attribuée à l’augmentation des achats de produits énergétiques (+9,1 %), des biens de consommation (+6,3 %) et des biens d’équipement (+5,6 %).

Le déficit commercial est fortement influencé par les échanges déséquilibrés avec certains partenaires commerciaux. La Chine reste le principal contributeur à ce déficit avec un déséquilibre de 9 milliards de dinars, suivie par la Russie (5,3 milliards de dinars), l’Algérie (4,3 milliards de dinars), la Turquie (2,8 milliards de dinars), l’Inde (1,4 milliard de dinars) et l’Ukraine (1,3 milliard de dinars). Cependant, la Tunisie a enregistré des excédents commerciaux avec d’autres partenaires, notamment la France (5,1 milliards de dinars), l’Allemagne (2,3 milliards de dinars), l’Italie (1,9 milliard de dinars) et la Libye (2,2 milliards de dinars).

Sur le plan énergétique, le déficit de la balance commerciale s’est alourdi, atteignant 10,8 milliards de dinars en 2024 contre 9,6 milliards l’année précédente. Hors énergie, le déficit total s’élève à 8 milliards de dinars, ce qui met en évidence la part prépondérante des importations énergétiques dans le déséquilibre global.

