Le gardien d’Al Ittihad Tripoli suspendu après son geste contre Elhouni

La commission de discipline de la Confédération africaine de football a décidé de suspendre le gardien d’Al Ittihad Tripoli, Mouâdh Ellafi. Ce dernier avait commis un « attentat » contre l’attaquant espérantiste Hamdou Elhouni à l’occasion du match retour qui a opposé les deux équipes à Rades.

Parti en tête à tête, le joueur Sang et or a reçu de plein fouet les crampons du gardien au niveau de l’épaule. L’arbitre a directement sorti de le carton rouge et la CAF a décidé de le suspendre pour six prochaines rencontres.

GnetNews