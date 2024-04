Le gouvernement annonce des décisions pour les Tunisiens à l’étranger, 500 billets à tarifs réduits, hausse des guichets d’enregistrement…

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 23 avril 2024, une séance ministérielle autour des préparatifs du retour des Tunisiens de l’étranger à la terre patrie, pendant la saison estivale, en présence des ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Affaires sociales, de Equipement et de l’Habitat, du Tourisme, outre le Directeur Général de la Douane, le PDG de la compagnie Tunisair, le PDG de la CTN, et le Directeur Général de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Ahmed Hachani a appelé, en prélude, à parfaire la coordination sur les plans organisationnel et logistique entre tous les intervenants, en vue de prendre en charge les Tunisiens résidant à l’étranger, en se préparant à leur assurer toutes les conditions propices et les services de qualité, pour faire réussir la saison de retour au bercail pendant l’été.

Les ministres se sont engagés à assurer la coordination entre leurs différents services, et toutes les parties prenantes pour aplanir les difficultés, et faire réussir la saison de retour des Tunisiens à l’étranger pendant l’été.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargé de la gestion du ministère du Transport, a dévoilé l’état d’avancement des préparatifs dans le secteur du transport pour le retour de nos compatriotes expatriés. Comme elle a tenu au courant les participants, autour de la stratégie de communication programmée, pour les prendre en charge, outre les nouvelles applications à même de faciliter les prestations qui leur sont destinées, notamment douanières.

Après discussions, les décisions suivantes ont été prises :

*Appel du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les services de la direction générale de la Douane, à la mise en place d’une plateforme électronique, pour faciliter le traitement des demandes de FCR, ainsi que des services législatifs du gouvernement à accélérer la parution d’un décret-loi, relatif au FCR ;

*Consacrer 500 billets d’avion à tarifs réduits, pour les familles démunies parmi les enfants de la colonie (200 billets à bord de la CTN et 300 billets à bord de Tunisair) ;

*Aménager l’espace externe des passagers au port de la Goulette, doubler le nombre de guichets d’enregistrement de 18 à 36 pour le retour de la colonie tunisienne ;

*Consacrer un guichet de formalités frontalières destiné, uniquement, aux personnes à besoins spécifiques, personnes âgées, et femmes enceintes ;

*Créer un espace spécial pour le retrait des documents de voyage pour les Tunisiens à l’étranger, au sein de la direction générale de la police des frontières et des étrangers ;

*Créer des bureaux pour l’admission et le retrait du passeport à l’aéroport de Tunis-Carthage, et aux ports de la Goulette et de Zarzis ;

*Appel des services de la douane tunisienne, à réduire les délais d’attente des passagers, en tâchant à consacrer des parcours pour les passagers n’ayant pas de marchandises ;

*Appuyer le port de la Goulette par des services de change ;

*Appeler le ministère des Technologies de la Communication à appuyer les services de contrôle technique des appareils technologiques dans les ports et aéroports ;

*Appeler le ministère du Transport a consolider le système de climatisation au sein des aéroports, en ayant recours à l’aérogare des pèlerins (Terminal 2), à l’aéroport Tunis-Carthage ;

*Appeler le ministère du Transport, à réunir tous les moyens logistiques pour le transport des passages de et vers Tunis (Navette Aéroport).

