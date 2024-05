Tunisie : 1000 millions de dinars pour l’extension de la RN 13 reliant Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a appelé à activer le rôle des commissions d’investigation et de réconciliation, en vue de réduire les délais de réalisation d’un important projet routier reliant trois gouvernorats, à travers l’accélération de la libération de son périmètre foncier.

Ouvrant hier, jeudi 02 Mai à Kasserine, une session de formation sur le projet de la route nationale n’o 13 reliant les gouvernorats de Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid, le ministre a attesté de la sacralité du droit à la propriété, lequel figure parmi les droits fondamentaux, décrétés par la déclaration universelle des droits de l’homme, et aussi par la constitution tunisienne.

Dans le cadre de l’augmentation de la cadence de libération du périmètre foncier des projets publics, l’on a réfléchi à parvenir aux solutions susceptibles de surmonter les problèmes ayant empêché l’administration de prendre possession des biens fonciers, pour la réalisation de ces projets dans leurs délais.

Il a rappelé les principaux amendements décrétés par le décret-loi n’o 65 de l’année 2022, à travers la réinstauration de la commission d’investigation et de réconciliation.

Ce projet dont le coût est estimé à 1000 millions de dinars, vise à consolider et à développer la route nationale n’o 13, reliant les gouvernorats de Sfax et de Kasserine, et transitant par les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kairouan.

De 182 Km de long, ce projet se répartit en 08 tronçons, et compte plusieurs composantes :

*Dédoublement de la route en deux fois, deux voies ;

*Réalisation d’édifices hydriques pour l’évacuation des eaux pluviales, ainsi que trois ponts surplombant les oueds de Sbeitla, el-Htab, et Oum el-Bhar ;

*Construction de rocades au niveau des villes suivantes : Menzel Chaker, Ouled Haffouz, Lassouada, et Sebalet Ouled Askar.

La session de formation destinée, essentiellement, aux membres des commissions d’investigation et de réconciliation, vise à accélérer la libération du périmètre du projet, l’assainissement foncier, ainsi que l’amélioration du climat social pour la bonne marche des travaux de réalisation.

