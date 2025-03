Le ministère de la Santé annonce de nouvelles mesures pour renforcer la justice sanitaire et développer la chirurgie orthopédique en Tunisie

Le samedi 15 mars 2025, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à renforcer la justice sanitaire et à garantir l’accès aux soins médicaux spécialisés pour tous les citoyens, en particulier dans les régions intérieures, le ministre de la Santé, Mustafa Farjani, a présidé une réunion stratégique avec la Société Tunisienne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOTCOT).

Lors de cette rencontre, plusieurs mesures concrètes ont été convenues pour améliorer la prise en charge des patients et développer la chirurgie orthopédique en Tunisie. Parmi les principales initiatives, on peut citer :

Renforcement de la prise en charge des patients âgés : L’État s’engage à simplifier l’accès aux implants osseux pour les patients âgés souffrant de fractures du fémur, en particulier ceux issus de milieux sociaux vulnérables, afin d’assurer une prise en charge rapide et efficace.

Modernisation des salles d’opération : Des efforts seront déployés pour rénover et équiper les salles d’opération dédiées à la chirurgie orthopédique, conformément aux normes internationales, garantissant ainsi des conditions de travail optimales pour les chirurgiens et une qualité de soins accrue pour les patients.

Création d’un cadre législatif pour l’importation de matériel anatomique pour la formation : Un nouveau cadre législatif sera mis en place pour faciliter l’importation de pièces anatomiques destinées à la formation et à la recherche médicale, renforçant ainsi la compétence des médecins et chirurgiens et positionnant la Tunisie comme un centre de formation médicale avancée.

Lancement d’un programme pour soutenir la chirurgie orthopédique dans les régions intérieures : Un programme sera lancé pour déployer des chirurgiens orthopédiques dans toutes les régions du pays et renforcer la formation continue des médecins locaux, réduisant ainsi les disparités entre les régions en matière de soins spécialisés.

Vision à long terme pour la chirurgie orthopédique : Un plan ambitieux sera mis en place pour intégrer les technologies médicales modernes dans la chirurgie orthopédique, en développant des partenariats scientifiques et technologiques nationaux et internationaux, dans le but de renforcer la souveraineté sanitaire de la Tunisie.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de l’État pour garantir un système de santé plus juste et efficace, conformément à la vision du Président Kaïs Saïed, qui prône un système de santé équitable garantissant des opportunités égales pour tous les citoyens, sans distinction entre les régions.

Gnetnews