Le ministère de la Santé dément les rumeurs sur le secteur pharmaceutique

Suite à la circulation de fausses informations et de vidéos anciennes concernant le secteur de la santé et des médicaments, le ministère de la Santé a publié, ce mercredi, un communiqué de clarification.

Le ministère souligne que le communiqué initial publié le 24 août 2025 concernant la politique pharmaceutique nationale a été mal interprété et utilisé à des fins qui n’avaient aucun lien avec son objectif réel.

Selon le ministère, la stratégie nationale du médicament repose sur trois axes principaux :

-Assurer la continuité des stocks stratégiques de médicaments.

-Encourager la prescription de médicaments génériques et enregistrés.

-Garantir l’accès des patients à tous les traitements nécessaires.

Le ministère rappelle que la rationalisation de l’usage des médicaments est une pratique courante dans le monde entier. Elle ne vise pas à priver les patients de traitement, mais à assurer une utilisation correcte — en quantité et en durée — pour garantir l’efficacité des soins.

Le communiqué insiste : le but n’a jamais été de limiter l’accès aux traitements, mais au contraire de préserver la continuité de l’approvisionnement. Le ministère appelle enfin la population à ne pas se laisser influencer par les informations fausses ou les interprétations erronées qui cherchent à perturber le développement du secteur de la santé et de la pharmacie.

Gnetnews