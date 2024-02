Le ministère de l’Industrie lance un appel à candidature pour la participation au stand tunisien du Salon de Hannover

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie lance, en partenariat avec la GIZ et l’ONUDI, un appel à candidature pour la sélection de dix petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, fournisseurs de nouvelles technologies et startups industrie 4.0 labélisées pour participer au ”Pavillon Tunisien pour l’industrie 4.0 ”, du Salon Hannover Messe en Allemagne.



Le salon aura lieu du 22 au 26 avril 2024. La date limite d’inscription est le 20 février 2024.