Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res annonce la crÃ©ation d’un consulat tunisien Ã  Bologne, en Italie

Le ministère des Affaires étrangères annonce la création d’un consulat tunisien à Bologne, en Italie

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger annonce la création d’un consulat tunisien dans la ville italienne de Bologne, dans le cadre du rapprochement des services consulaires de la diaspora tunisienne, du fait du rôle qui lui est dévolu en matière d’appui à l’effort du développement national.

Le nouveau consulat couvrira les régions d’Emilia-Romagna, et les Marches, où se trouvent près de 40 mille ressortissants tunisiens, ce qui ramène le nombre des missions consulaires tunisiennes en Italie à six (6), un consulat général ainsi que des consulats à Rome, Naples, Gênes, Palerme et Pologne, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La mission consulaire concerne les villes suivantes : Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno.

Afif Traouli a pris ses fonctions le 20 Mars, en tant que consul de la Tunisie à Bologne, l’équipe de travail du consulat sera renforcée en Mai prochain, par un nombre d’agents diplomatiques, administratifs et technique.

Le ministre des Affaires étrangères s’est enquis le 03 avril, lors d’un entretien à distance, avec le consul de Tunisie en Bologne, de l’état d’avancement des préparatifs pour l’ouverture du consulat afin de commencer à dispenser les services à la colonie tunisienne, et a ordonné de finaliser toutes les mesures pour le démarrage effectif du travail dans les délais les plus proches.

La colonie tunisienne s’est félicitée de la décision de création du consulat qui lui évitera les déplacements des centaines de kilomètres vers les consulats de Tunis à Gênes et à Rome.

