Le ministère des Affaires étrangères instaure des horaires continus au bureau de légalisation cet été

01-07-2026

Dans le souci de faciliter les services administratifs et consulaires offerts aux Tunisiens résidant à l’étranger lors de leur retour au pays, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger informe l’ensemble des citoyens qu’il a été décidé d’instaurer des horaires continus au bureau de légalisation, du 1er juillet au 31 août 2026.

Ce bureau sera ainsi ouvert de 8h00 à 16h00, du lundi au jeudi, tandis que la journée du vendredi sera assurée de 8h00 à 13h00.

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