Plages : l’usage du domaine public maritime est libre, égal et gratuit, rappelle l’APAL

Le chargé de la gestion de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), Mehdi Belhaj, a affirmé ce mercredi 1er juillet 2026 que la loi consacre le principe d’un usage libre, égal et gratuit du domaine public maritime.

Invité de la matinale de la Radio nationale, Mehdi Belhaj a précisé que les titulaires d’autorisations d’exploitation du domaine public maritime ne peuvent en aucun cas dépasser la moitié de la largeur de la plage, l’autre moitié étant réservée aux citoyens.

Il a par ailleurs rappelé la mise en place du numéro vert « 1820 », destiné au signalement de toute infraction constatée sur les plages, assurant que l’intervention serait immédiate.

Le responsable a également évoqué l’existence de sanctions à la fois carcérales et financières encourues par les contrevenants, allant de 100 dinars à 50 000 dinars d’amende et de 16 jours à un an d’emprisonnement.

L’invité de la Radio nationale a en outre indiqué que l’agence travaille en coordination avec les différentes parties concernées — ministère de l’Intérieur, municipalités et ministère du Tourisme — afin d’assurer l’application de la loi et la protection du domaine public maritime ainsi que des estivants.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de préserver la propreté des plages, soulignant qu’après les campagnes de sensibilisation lancées par l’agence depuis le 11 juin dernier, place sera désormais faite à des campagnes plus dissuasives.

Le chargé de la gestion de l’APAL a enfin indiqué que le coût des opérations annuelles de nettoyage des plages avoisine les 3 millions de dinars.