Le ministre de l’Équipement préside une séance de travail sur le projet de budget de développement 2027

Le ministre de l’Équipement, de l’Habitat, chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Salah Zouari, a présidé ce mardi 23 juin 2026 une séance de travail consacrée à l’examen du projet de budget de développement du ministère pour l’année 2027. La réunion s’est tenue en présence du chef de Cabinet, des responsables des structures centrales et régionales, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

Un cadrage conforme aux orientations gouvernementales

Les travaux ont notamment porté sur le cadre général de préparation du budget de l’État, sur la base de la circulaire n°2 de la Cheffe du gouvernement, datée du 14 avril 2026, relative aux orientations générales d’élaboration du budget 2027.

La séance a également permis de passer en revue les principaux projets proposés dans le cadre du budget 2027, ainsi que de faire le point sur l’état d’avancement des projets en cours inscrits au budget 2026.

Une cohérence requise avec le Plan de développement 2026-2030

À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité d’aligner les projets proposés pour le budget 2027 avec les orientations du Plan de développement 2026-2030, et de respecter les priorités fixées afin de garantir leur efficacité.

Il a par ailleurs recommandé d’accélérer la finalisation des dossiers relatifs aux projets proposés — notamment les études de faisabilité, la libération des emprises foncières, ainsi que la détermination du coût des crédits et des délais de réalisation — en vue de leur inscription au budget de la mission Équipement et Habitat pour l’année 2027.