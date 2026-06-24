Affaire « Mnemty » : la cour d’appel de Tunis confirme la condamnation de Saâdia Mosbah à 8 ans de prison

La cour d’appel de Tunis a confirmé, ce soir, le jugement de première instance condamnant la présidente de l’association « Mnemty », Saâdia Mosbah, à 8 ans de prison ainsi qu’à une amende supérieure à 100 000 dinars, dans une affaire de malversations financières liées à la gestion de l’association.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Tunis l’avait déjà condamnée à la même peine dans ce dossier, portant sur des irrégularités présumées dans l’activité de l’association.

Saâdia Mosbah avait été placée en détention le 16 mai 2024, sur décision du juge d’instruction, dans le cadre de l’enquête.