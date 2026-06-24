Météo : nébulosité dominante et averses au nord-ouest, chaleur intense au sud ce mercredi

La journée de ce mercredi 24 juin s’annonce sous des cieux largement voilés à nuageux à travers le pays, avec un écart de températures particulièrement net entre le nord-ouest et le reste du territoire. C’est à Jendouba que l’on enregistrera le maximum national, avec 38°C, alors que Kasserine se distinguera par la matinée la plus fraîche du pays, à seulement 19°C. Plusieurs régions du nord-ouest et du centre seront concernées par des averses, dans un contexte d’indice UV avoisinant 10 sur la quasi-totalité du territoire.

Grand Tunis

Dans la capitale et son agglomération, le ciel restera couvert tout au long de la journée, avec des températures allant de 25°C au lever du jour jusqu’à 36-37°C en milieu d’après-midi. À Tunis, Ben Arous et Manouba, la chaleur se fera nettement sentir dans une atmosphère plutôt sèche, l’humidité se situant entre 45 et 48 %. L’absence quasi totale de vent — à peine 1 km/h — accentuera la sensation de lourdeur en journée. Aucune précipitation n’est annoncée pour ces régions.

Sahel et Cap Bon

Sur le littoral est, la matinée débutera dans une relative douceur, avec des minimales comprises entre 24 et 26°C, avant que le mercure ne grimpe jusqu’à 29-32°C l’après-midi. Nabeul profitera d’un ciel peu chargé, avec un indice UV atteignant son maximum de 10, alors que Sousse, Monastir et Mahdia conserveront une couverture nuageuse partielle. Le taux d’humidité, élevé, entre 55 et 65 %, donnera une impression d’air pesant, en particulier à Nabeul et Mahdia. Une brise faible de 3 à 4 km/h, venant du sud, n’apportera qu’un soulagement limité face à la chaleur.

Nord-Ouest

Cette région concentrera les écarts les plus marqués du pays. Jendouba culminera à 38°C sous un ciel nuageux, avec des précipitations estimées à 2,4 mm. Le Kef et Béja seront eux aussi traversés par des épisodes pluvieux, respectivement de 2,0 mm et 0,3 mm. Les minimales y resteront comprises entre 23 et 24°C, pour une humidité variant de 45 à 52 %. Sur la côte, Bizerte connaîtra des conditions plus clémentes, avec un maximum limité à 29°C, mais une humidité élevée de 64 %, sous un ciel nuageux. Le vent restera partout discret, ne dépassant pas 1 km/h.

Centre

À Kairouan, la chaleur dominera avec des pointes à 37°C sous un ciel partiellement couvert, tandis que Sidi Bouzid atteindra 35°C, accompagné d’une averse modeste de 0,9 mm. Kasserine se démarque tout particulièrement : après une matinée fraîche à 19°C, le mercure y remontera à 31°C l’après-midi. C’est également dans cette région que les pluies seront les plus abondantes du pays, avec 10,1 mm prévus. L’humidité oscillera entre 46 et 52 %, pour un vent léger de 1 à 3 km/h. L’indice UV restera élevé, proche de 10.

Sud

Les températures les plus extrêmes du pays seront relevées dans le grand sud : 38°C à Kébili, 37°C à Tozeur et Manouba, et 36°C à Tataouine et Médenine. Le ciel sera pour l’essentiel dégagé ou peu nuageux, sauf à Gafsa et Tozeur où une couverture nuageuse persistera. L’humidité chutera fortement dans le sud-ouest, jusqu’à 39 % à Tozeur et Kébili, accentuant la sensation de chaleur sèche. De rares gouttes pourraient tomber à Gafsa (0,4 mm) et Tozeur (0,1 mm). Le vent se fera un peu plus sentir à Tozeur, avec 5 km/h, restant ailleurs faible, entre 1 et 4 km/h. Sur la côte, Sfax conservera des valeurs plus modérées, avec un maximum de 30°C et une humidité de 63 %.