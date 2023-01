Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce un programme avec l’Italie pour former les jeunes candidats à l’émigration, selon « un quota régulier »

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu hier, mercredi 18 janvier, à l’aéroport de Tunis Carthage, son homologue italien, Matteo Piantedosi, et la délégation l’accompagnant.

Une rencontre a réuni les deux parties, au siège du ministère de l’Intérieur, où il était question de « la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, avec la détermination de hisser la coopération sécuritaire à des niveaux plus élevés, notamment en matière de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogue ».

Rome et Tunis ont également affirmé, par la voix de leur ministre de l’Intérieur respectifs, « la nécessité de lutter contre l’émigration irrégulière, et la traiter, dans le cadre d’une approche complète, tenant compte des intérêts et de la sécurité des deux pays ».

Taoufik Charfeddine a ainsi souligné que « les efforts sécuritaires déployés, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, restent insuffisants », appelant « à les appuyer par des solutions en termes de développement à dimension socioéconomique. Chose que son homologue italien a confirmée à travers l’annonce d’un nouveau programme de travail visant à former les jeunes candidats à l’émigration, dans des professions innovantes selon les besoins du marché du travail italien, ce qui les habilite à l’émigration régulière, au travail et à l’intégration en Italie, indique en substance un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Une équipe conjointe d’experts des deux pays planchera sur les moyens et mécanismes de mise en application de ce programme, et garantir, ainsi, un quota régulier pour les Tunisiens, dans le cadre de l’émigration régulière, selon la même source.

Le ministre de l’Intérieur italien était en visite hier en Tunisie, aux côtés du ministre des Affaires étrangères , Antonio Tajani, pour discuter notamment de la question migratoire, et des voies et moyens à même de la contrer.

La délégation italienne a été reçue par le président de la république , l’accent a été mis sur la nécessité d’opter pour une approche globale envers ce phénomène qui, au-delà de la pure dimension sécuritaire, en traite les causes profondes, et promeut la migratoin régulière.

« Relancer les relations selon de nouveaux scenarii »

Dans une déclaration à l’issue des discussions menées à Carthage, le ministre de l’Intérieur italien a indiqué que la Tunisie et l’Italie n’en sont pas au début de leur coopération sécuritaire, mais ont des traditions de coopération en la matière depuis 2013. « Nous sommes là pour relancer ces relations selon de nouveaux scenarii », a-t-il dit, dans une vidéo mise en ligne sur la page officielle, Facebook, de la présidence.

« L’émigration n’est pas seulement le problème de l’Italie, la Tunisie en est aussi victime », a-t-il déploré, signalant que « la moitié des immigrants qui sont arrivés en Italie à partir de la Tunisie sont issus de pays de l’Afrique subsaharienne ».

« Nous voulons opter pour une approche fondée sur les principes de légalité et de légitimité, deux facteurs importants pour l’approche sécuritaire envers ce fléau », a-t-il ajouté.

Matteo Piantedosi a ainsi appelé « à examiner les raisons profondes de ce fléau, à travers une approche globale, dans le cadre de la coopéraiotn avec la Tunisie avac laquelle nous avons une histoire ancienne et des relations de voisinage ».

Gnetnews