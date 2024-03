Réflexions de Cheikh Bader Chebil autour du pardon pendant le Ramadan

Le mois de Ramadhan est bien plus qu’une période de jeûne, de prière et de réflexion. Il est divisé en trois phases distinctes, chacune offrant une opportunité unique de rapprochement spirituel avec Allah : les dix nuits de miséricorde, les dix nuits de pardon et les dix nuits d’affranchissement de l’enfer.

Alors que les deux premières phases du mois touchent à leur fin, il est temps de réfléchir sur nos actions et sur notre relation avec le pardon et la miséricorde.

Les dix nuits de Pardon : Une bénédiction divine

La période médiane de Ramadhan, souvent qualifiée des dix nuits de pardon, est une occasion spéciale de se tourner vers Allah avec humilité et repentir. Le pardon, un attribut divin sans égal, est au cœur de cette phase du mois sacré. C’est un acte par lequel Allah, dans Sa miséricorde infinie, couvre nos fautes et nous exonère de châtiments mérités.

Le Coran nous enseigne la vastitude du pardon d’Allah et Sa volonté de soulager le fardeau de Ses serviteurs. Le Prophète Muhammad (SAAS) nous rappelle que tous les êtres humains sont sujets à l’erreur, mais la vraie grandeur réside dans le repentir sincère et abon dant.

En arabe, le mot مغفرة vient de la racine غفر qui inclut le fait de couvrir quelque chose et exonérer de conséquences. Dans notre cas, ce mot veut dire qu’Allah va couvrir nos mauvaises actions de sa miséricorde et nous affranchir de punition.

Le pardon est une des particularités d’Allah, de par l’étendue de sa miséricorde et la grandeur de sa générosité et de sa bienfaisance :

[C’est lui qui est le plus digne d’être pieusement craint et c’est lui qui est le plus digne de pardonner](s74-v56)

Dans un autre verset, Allah nous dit :

[Le pardon de ton seigneur est certes vaste ](s54-v32)

Le mot مغفرة veut dire fermer les yeux sur ce que l’on pourrait sanctionner. Et le mot غفور est une formule d’emphase indiquant que le pardon d’Allah est durable dans le temps.

Notons que les qualités d’Allah “pardonneur” et “miséricordieux” sont citées ensemble plus de soixante-dix fois dans le saint coran.

L’Appel au Pardon et à l’Istighfâr

Dans ces moments précieux, Allah nous invite à rechercher Son pardon à travers l’istighfâr, l’imploration sincère de Sa miséricorde. Il nous promet de répondre à notre appel, nous rappelant que Sa clémence est infinie et qu’Il pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent avec sincérité.

C’est là que nous pouvons nous souvenir qu’Allah dit également :

[Allah veut vous alléger vos charges, car l’être humain a été créé faible](s4-28)

Et dans une parole du prophète (SAAS) : “Tous les fils d’Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent abondamment”.

Le lien entre les deux notions est la demande de pardon : al istighfâr. Allah nous demande d’implorer son pardon, comme dans le verset :

[et implore le pardon d’Allah, Allah est certes infiniment pardonneur et miséricordieux](s4-v106)

Il nous le demande tout en nous promettant de nous répondre :

[Dis: “Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C’est certes Lui le Pardonneur, le toujours Miséricordieux”](s39-v53)

Vivre le Pardon : Une Voie Spirituelle

Le pardon, au cœur de la nature divine, doit également être reflété dans nos vies. En suivant les enseignements du Coran et de la Sunnah, nous sommes appelés à pardonner et à faire preuve de clémence envers autrui. En adoptant le pardon comme mode de vie, nous espérons obtenir le pardon d’Allah.

Allah accorde de nombreux bienfaits à ceux qui se repentent humblement à lui et implorent son pardon. Le prophète (SAAS) nous dit à ce sujet :

“Celui qui persévère dans la demande de pardon (l’istighfār), Allah lui ouvre une issue à chaque difficulté, lui apporte un soulagement à chaque souci, et lui accorde sa subsistance de manières auxquelles il ne s’attend pas.”

Le Prophète Muhammad (SAAS) nous enseigne que la miséricorde est accordée à ceux qui manifestent eux-mêmes la miséricorde envers leurs semblables. En pratiquant le pardon et en favorisant la réconciliation, nous honorons les valeurs essentielles de l’Islam et construisons des liens forts avec nos communautés.

Faire du pardon un mode de vie

A nous de profiter de la spiritualité du mois de Ramadhan pour prendre le temps de véritablement méditer sur la miséricorde d’Allah et son amour pour nous, notamment en remarquant comment est-ce qu’il nous accorde son pardon et ses bienfaits d’une manière qui convient à sa majesté et à sa splendeur, alors qu’il n’a absolument pas besoin de nous ni de nos adorations, et qu’il n’est en aucun cas atteint par nos péchés.

Lorsque nous prenons conscience de cela, nous souhaitons tous qu’Allah nous pardonne nos péchés. Le meilleur moyen de réaliser ce souhait est de commencer par faire du pardon un mode de vie qui se manifeste dans notre vie. Allah nous dit à ce propos :

[Qu’ils pardonnent et tournent la page. N’aimeriez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et toujours Miséricordieux] (s24-v22)

Et dans le hadith :

“Ceux qui se montrent miséricordieux, l’infiniment miséricordieux leur accordera sa miséricorde. Soyez miséricordieux avec les habitants de la Terre, et les habitants du ciel vous feront miséricorde.”

Dans un autre verset, Allah nous demande de faire du pardon un trait de caractère essentiel de notre personnalité, tout en acceptant les excuses et de nous contenter du minimum dans nos relations avec les gens autour de nous :

[Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable (Fais du pardon un de tes traits de caractère), commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.](s7-v199)

C’est ainsi que se comportait le prophète Mohamed (SAAS) : il est décrit comme ne répondant jamais au mal par le mal. Il pardonnait plutôt et tournait la page. Il ne se mettait jamais en colère quand quelqu’un lui causait du tort, il ne se vengeait jamais pour sa propre personne. Les choses de ce monde ne le mettaient jamais en colère. Ainsi vivait-il (SAAS) avant de dire :

“Jamais une aumône ne diminue quoi que ce soit des richesses dont elle est tirée. Jamais pardon n’a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de l’honneur et de la considération, et chaque fois que quelqu’un fait preuve de modestie par amour d’Allah, Allah ne fait que l’élever davantage.”

A nous de pardonner exactement comme nous aimerions qu’Allah nous pardonne, et à nous d’être cléments exactement comme nous aimerions qu’Allah soit clément avec nous.

A nous également de mettre en pratique ces nobles traits de caractère, si fondamentaux chez notre seigneur bien aimé et chez son noble messager (SAAS).

Ces valeurs sont indispensables, surtout à notre époque où trop de gens se disputent, en contradiction flagrante avec les valeurs essentielles de l’islam. C’est pourquoi il est très important de nous réconcilier dans ce monde, en profitant de l’ambiance si particulière de Ramadhan. A nous de faire les efforts nécessaires et de montrer le bon exemple à nos enfants et à nos proches.

Le danger est de voir toutes les bonnes actions et les adorations suspendues. Le prophète (SAAS) a dit en ce sens :

“Les portes du Paradis sont ouvertes tous les lundis et les jeudis. On pardonne alors à toute personne n’associant rien à Allah sauf quelqu’un qui a de l’animosité pour son frère. On dit : Remettez l’absolution de ces deux-là à plus tard, jusqu’à ce qu’ils se réconcilient”

Attention donc à ne pas se retrouver en situation de faillite spirituelle pendant Ramadan, telle que décrite dans la parole du prophète (SAAS) qui a dit :

“Savez-vous qui a fait faillite ? » ses compagnons dirent : « Celui qui a fait faillite, c’est celui qui a perdu son argent et ses biens ». Il dit (SAAS) : « Celui qui a fait faillite dans ma communauté c’est celui qui viendra au jour de la résurrection ayant fait la prière, observé le jeûne et payé l’impôt légal (zakat). Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, injustement pris l’argent de tel autre, répandu le sang de celui-là, et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entres ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d’elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est ensuite jeté en Enfer.”

Alors que la deuxième phase bénie du mois de Ramadhan est sur le point de se terminer, rappelons-nous l’importance du pardon dans notre cheminement spirituel. En embrassant le pardon comme un trait de caractère fondamental, nous suivons l’exemple du Prophète Muhammad (SAAS) et renforçons notre lien avec Allah.

En cette période de grâce et de spiritualité, prenons le temps de réfléchir sur nos actions, de rechercher le pardon divin et de manifester la compassion envers nos proches.

Que ces dix nuits de pardon soient une source d’élévation spirituelle et de bénédictions pour tous les croyants, et qu’elles nous guident vers une vie de piété et de générosité, en harmonie avec les enseignements de l’islam.

Gnetnews avec Cheikh Bader Chebil