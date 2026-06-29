Le président de la fédération saoudienne démissionne

29-06-2026

Yasser Al Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, a présenté sa démission sur fond de l’échec des “Faucons Verts”, au premier tour du Mondial 2026.

Après avoir obtenu un bon match nul face à l’Uruguay (1-1), les Saoudiens se sont lourdement inclinés face à l’Espagne (0-4) avant d’être accrochés par le Cap Vert (0-0).

Yasser Al Misehal a été élu président de l’instance saoudienne en 2019 avant d’être reconduit en 2023.

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