Hervé Renard : » Rester en Tunisie ? Tout est possible «

Arrivé en pompier sur le banc de la sélection tunisienne de football, Hervé Renard n’a pas accompli de miracles (ce n’était pas ce que qu’on lui a demandé).

Après une lourde défaite face au Japon et un autre revers face aux Pays-Bas, le sélectionneur a parlé au teeme de la pire participation de l’histoire de la Tunisie au Mondial : « Nous quittons la compétition. Un résultat négatif mais qu’il faut accepter et essayer de repartir. Mon avenir en Tunisie ? Toute l’Afrique me manque. Rester est une option, mais seulement s’il y a un projet solide ».