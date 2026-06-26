Hervé Renard :  » Rester en Tunisie ? Tout est possible « 

26-06-2026

Arrivé en pompier sur le banc de la sélection tunisienne de football, Hervé Renard n’a pas accompli de miracles (ce n’était pas ce que qu’on lui a demandé). 

Après une lourde défaite face au Japon et un autre revers face aux Pays-Bas, le sélectionneur a parlé au teeme de la pire participation de l’histoire de la Tunisie au Mondial : « Nous quittons la compétition. Un résultat négatif mais qu’il faut accepter et essayer de repartir. Mon avenir en Tunisie ? Toute l’Afrique me manque. Rester est une option, mais seulement s’il y a un projet solide ».

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