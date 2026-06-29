Mondial 2026 : Le Paraguay écarte l’Allemagne

Au terme d’un scénario complètement fou au Boston Stadium de Foxborough, le Paraguay a signé l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Coupe du monde 2026 en éliminant l’Allemagne lors des seizièmes de finale (1-1, 4-3 t.a.b.).

Les Sud-Américains ont d’abord bousculé la Mannschaft en ouvrant le score juste avant la pause grâce à une tête de Julio Enciso (42′), avant que les quadruples champions du monde ne réagissent en seconde période par l’intermédiaire de Kai Havertz (53′). Malgré une fin de match tendue et un but allemand refusé par la VAR à Jonathan Tah durant la prolongation pour une faute sur le gardien Orlando Gill, aucune des deux équipes n’a pu faire la différence avant la fatidique séance de tirs au but.

C’est finalement le Paraguayen José Canale qui a libéré les siens lors de la mort subite, profitant des échecs allemands (dont celui de Havertz) et de deux arrêts cruciaux de Gill pour propulser son pays en huitièmes de finale et sceller la sortie prématurée des joueurs de Julian Nagelsmann.