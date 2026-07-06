Le président Kaïs Saïed effectue une visite nocturne inopinée à Hay Intilaka et El Mnihla

Selon des vidéos diffusées par des médias locaux sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu, dans la nuit de lundi, dans les quartiers de Hay Intilaka et El Mnihla, sans que cette visite n’ait été annoncée au préalable.

D’après l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), le chef de l’État est allé à la rencontre des habitants présents sur les lieux, prenant le temps d’écouter leurs préoccupations liées notamment aux services essentiels ainsi qu’à diverses revendications d’ordre social et développemental.