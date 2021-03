Le président zamalkawi défie l’Espérance et parle de l’arbitrage

Le président du bureau directeur temporaire du Zamalek est intervenu sur la chaine ON Sports TV pour parler du match de ce samedi face à l’Espérance Sportive de Tunis à Rades. Imad Abdelaziz a déclaré : « Nous voulons gagner ce match et réussir notre parcours en passant par le portail des Sang et Or. Nous les avons dominés en Supercoupe et éliminés en ligue des champions. Malgré notre départ sans victoires, nous sommes confiants. L’arbitrage ? Nous ne demandons rien de plus que l’équité, même si les décisions ne sont pas en notre faveur ».

GnetNews