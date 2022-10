Le TPM limoge son entraineur après l’élimination de la C1

Après l’élimination des Corbeaux de TP Mazembe au deuxième tour préliminaire de la ligue des champions, la direction du club annonce la séparation à l’amiable avec son entraîneur français et la suspension du comité. Le club n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes pour la deuxième fois consécutive.

« Le Président Moïse Katumbi et l’entraîneur, Franck Dumas, se sont séparés à l’amiable. Le président a remercié l’entraîneur pour le travail accompli et lui a souhaité un bon parcours. Monsieur Franck Dumas a, quant à lui, exprimé ses souhaits de plein succès au TP Mazembe et à ses supporters » indique un communiqué du club.