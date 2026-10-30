Législatives en Israël : Netanyahu en tête, mais sans majorité

Selon les résultats définitifs des législatives, le camp du Premier ministre Benjamin Netanyahu arrive en tête mais reste loin de la majorité nécessaire pour gouverner. Sa coalition de droite et d’extrême droite obtient 53 sièges sur les 120 de la Knesset, dont 27 pour son parti, le Likoud, qui reste la première formation. Le bloc d’opposition mené par le centriste Gadi Eisenkot en remporte 48.

Le scrutin de mardi est le premier depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Il s’est distingué par une participation record depuis 1999 (77 %) et par une percée des deux listes arabes, Raam et la Liste unifiée, qui totalisent 19 sièges.

Ces partis ont été visés par des accusations de fraude électorale relayées par le camp Netanyahu, qui les soupçonne d’avoir reçu des fonds du Qatar pour acheter des voix. Le Qatar et les partis arabes démentent, et Gadi Eisenkot accuse le Premier ministre de vouloir « délégitimer les résultats ». Le Shin Bet enquête sur des soupçons d’irrégularités, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de viser toute une communauté. La Commission électorale juge pour sa part que certaines informations qui ont circulé sont « entièrement infondées ».

Les résultats seront remis mercredi au président Isaac Herzog, qui consultera les chefs de parti avant de choisir celui chargé de former un gouvernement. Faute de majorité, les tractations pourraient durer des semaines et déboucher sur de nouvelles élections. Ce scrutin polarisé se tient dans un contexte de critiques internationales sur la guerre à Gaza et sur la colonisation en Cisjordanie.

Source : Avec AFP