Piratage massif chez Binance : 6,3 milliards de dollars visés, la plateforme suspend dépôts et retraits

Binance a confirmé, jeudi 29 octobre, avoir été victime d’une cyberattaque d’ampleur. Le préjudice est estimé à environ 6,3 milliards de dollars (5,63 milliards d’euros). Pour limiter les dégâts, la moitié des fonds concernés a été bloquée.

Un montant record et des messages qui ont semé le doute

Sur X, la plateforme a d’abord affirmé que les fonds de ses clients étaient « totalement à l’abri », avant de promettre de couvrir « toutes les pertes ». Son compte pour l’Amérique latine a fini par donner le chiffre de 6,3 milliards de dollars. Environ 3 milliards ont déjà été gelés sur la blockchain, avec l’aide de partenaires spécialisés, et ce total pourrait encore augmenter.

Si ce montant se confirme, il s’agirait de la plus grande attaque de ce type à ce jour, soit quatre fois le record précédent. En février 2025, 1,5 milliard de dollars avaient été dérobés sur la plateforme Bybit, un vol attribué à des pirates liés à la Corée du Nord.

Richard Teng, co-PDG de Binance, assure que « votre argent est en sécurité » et qu’aucune fuite de clés privées de portefeuilles n’a été détectée. Selon lui, l’attaque aurait commencé par le piratage de l’ordinateur d’un ingénieur informatique, ce qui aurait permis des retraits non autorisés. Il insiste sur la complexité de l’opération : « Il ne s’agissait pas d’une simple action en un clic ».

Dépôts et retraits suspendus, cryptomonnaies en chute

Vers 1h30 vendredi (heure de Paris), Binance a suspendu temporairement tous les dépôts et retraits, le temps de travailler avec les autorités, les émetteurs et les sociétés d’analyse de données. Changpeng Zhao, ancien patron et toujours actionnaire majoritaire, a de son côté évoqué des pertes « un peu plus élevées » qu’un milliard de dollars.

Plusieurs heures avant la confirmation de l’attaque, des spécialistes avaient déjà signalé une intrusion, ce qui a fait brièvement décrocher les principales cryptomonnaies, hors stablecoins. Le bitcoin a plongé de près de 5 % avant de se reprendre et de ne perdre plus que 0,83 % vers 6 heures, tandis que l’ether reculait de 0,81 %. Le BNB, la cryptomonnaie de Binance, a chuté de près de 10 % avant de rebondir de 2,67 %.

Avec AFP