Météo en Tunisie : Pluies attendues dans plusieurs régions

Pour ce mardi 13 octobre 2026, le temps sera caractérisé par des passages nuageux sur plusieurs régions du pays, avec des pluies parfois orageuses localement, notamment durant la matinée.

Des éclaircies progressives sont attendues au cours de la journée, laissant place à un temps plus ensoleillé dans plusieurs régions.

Par ailleurs, les températures maximales varieront entre 24 et 27 °C dans le Nord et sur les régions côtières, tandis qu’elles pourront avoisiner les 30 °C dans certaines régions de l’intérieur. Les températures minimales oscilleront entre 17 et 21 °C.

Le vent soufflera à des intensités variables selon les régions, avec des rafales possibles près des côtes. La mer sera localement agitée, notamment sur le littoral oriental.