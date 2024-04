Les changements climatiques ont des rÃ©percussions nÃ©gatives sur l’Ã©conomie tunisienne (SecrÃ©taire d ‘Etat)

Les changements climatiques ont des répercussions négatives sur l’économie tunisienne (Secrétaire d ‘Etat)

Le gouvernement tunisien est conscient de l’importance des défis climatiques, et leurs répercussions. Pour preuve l’économie verte et les changements climatiques ont fait l’objet d’un thème spécifique, dans la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, et dans de nombreux programmes et politiques, décidés dans le cadre du plan de développement 2023 – 2025, outre d’autres dispositions en cours d’examen dans cette direction.

Ouvrant, hier jeudi 18 avril, une conférence autour des « répercussions économiques des changements climatiques et les paris d’adaptation », consacrée à la présentation et à la discussion des résultats de l’étude réalisée à cet effet, le Secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises (PME), Samir Abdelhafidh, a souligné « l’importance du sujet abordé par l’étude, du fait des répercussions négatives posées par les changements climatiques croissants, sur les différentes économies dans le monde, notamment l’économie tunisienne, ce qui pose de nombreux défis pour y faire face et en atténuer la gravité, à travers la mise en place des politiques publiques adaptées à ces évolutions. »

Il convient aussi, selon ses dires, « d’intensifier la sensibilisation envers l’importance de ce phénomène, et la nécessité de contribuer à trouver des solutions pour y faire face, et s’y adapter, ce qui aide à en réduire les répercussions négatives sur le développement économique, social et environnemental ».

Le Secrétaire d’Etat a, par ailleurs, évoqué les répercussions des changements climatiques sur le tissu des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ce qui requiert de travailler à consolider les activités dans les secteurs prometteurs et innovants, particulièrement dans le domaine de l’économie vert et bleue, le renouveau technologique et autres. Outre le fait de travailler à trouver des mécanismes de soutien à ces entreprises afin qu’elles puissent résister et s’adapter à ces changements.

