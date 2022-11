Les conseillers fiscaux reçus par la ministre des Finances

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia a reçu, ce vendredi, les membres de la Chambre Nationale des Conseillers Fiscaux, en présence de plusieurs cadres du ministère.

Au cours de la réunion, un certain nombre de préoccupations qui concernent le métier de conseiller fiscal et les moyens d’améliorer les cadres juridiques et techniques de cette profession ont été abordés.

La ministre a également évoqué les mesures fiscales les plus importantes proposées dans le cadre du projet de loi de finances de l’année 2023 et quelques propositions complémentaires ont été présentées.

Gnetnews