Les Émirats affirment leur soutien à la Tunisie dans cette conjoncture critique

Les Émirats arabes unis (EAU) ont affirmé leur soutien à la Tunisie et aux intérêts de son peuple.

Lors d’une communication téléphonique avec son homologue tunisien, Othman Jarandi, le ministre des Affaires étrangères émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed al-Nahiane, a dit « la confiance » de son pays en la capacité de la Tunisie à surmonter cette conjoncture critique, ce qui en préserve la sécurité et la stabilité, et aide les institutions de l’Etat à retrouver leur fonctionnement normal.

Il a ajouté que les EAU allaient continuer à se tenir aux côtés de la Tunisie, dans sa lutte contre les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Othman Jarandi a affirmé, pour sa part, que les dispositions exceptionnelles annoncées dimanche s’appuient sur la constitution et s’inscrivent dans le cadre de la préservation de la stabilité de la Tunisie, rapporte en substance ce jeudi 29 juillet un communiqué du département du Nord Hilton.

Ces mesures visent, par ailleurs, à assurer le bon fonctionnement des institutions de l’Etat et à les préserver des dangers guettant le pays, notamment dans cette situation économique, sociale et sanitaire difficile, et ses répercussions sur la paix civile en Tunisie.

Ces décisions ont répondu à la volonté populaire, ce qui garantit le parachèvement du processus démocratique dans le cadre de la sécurité et la stabilité, a-t-il souligné.

Gnetnews