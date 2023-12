Les exportateurs tunisiens seraient confrontés en 2024 à une taxe carbone et autres exigences techniques

« Où exporter en 2024 ? Zoom sur 30 marchés couverts par le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger », tel était le thème de la 9ème matinale de l’Export organisée hier, lundi 26 décembre, au siège de la Maison de l’exportateur.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la vision prospective adoptée dans les orientations futures du secteur de l’exportation, à travers la mise en place de mécanismes de veille stratégique, de manière à garantir la pérennité de l’entreprise, dans un environnement économique et géopolitique en rapide mutation.

Ouvrant cette journée, la cheffe de cabinet de la ministre du Commerce et du développement des exportations a appelé à ce que les matinales de l’Export soient focalisées l’année prochaine sur les différents changements intervenus dans les marchés extérieurs, dont le marché européen, notamment l’imposition d’une taxe carbone, sur les produits étrangers, s’ils ne respectent pas les conditions environnementales dont sont sujettes les entreprises européennes, outre les mesures et exigences techniques adoptées dans de nombreux pays, lesquels alourdissent, désormais, le fardeau pour l’exportateur tunisien.

Le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger du Centre de promotion des exportations (CEPEX) est constitué de 15 bureaux, les exportations tunisiennes aux pays concernés ont enregistré une hausse de 14,6 %, contre une progression générale des exportations tunisiennes estimée à 7, 6 %.

Les matinales de l’export ont réuni pendant 2023 près de 1000 représentants d’entreprises tunisiennes exportatrices, avec des responsables, experts, académiciens et représentants des organisations professionnelles, et institutions internationales en lien avec différents secteurs d’affaires et spécialités.

Ces débats étaient focalisés sur les affaires de l’heure, et les priorités nationales en matière de développement des exportations.

Gnetnews