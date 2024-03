Les prestations administratives et consulaires rendues aux Tunisiens à l’étranger au centre d’une réunion M.I/ MAE

La mise en place des mécanismes nécessaires en vue d’accélérer les délais de retrait des documents officiels, et l’amélioration des prestations administratives et consulaires rendues à la colonie tunisienne à l’étranger, ont été au centre d’une séance de travail conjointe tenue, hier mardi 26 Mars au ministère de l’Intérieur, sous la coprésidence de Kamel Fekih et Nabil Ammar, respectivement, ministre de l’Intérieur et ministre des Affaires étrangères, en présence des hauts cadres des deux ministères.

Les deux ministres ont valorisé le niveau de cohérence et d’échange permanent entre les services de leur département respectif, dans différents dossiers communs, se disant résolus à poursuivre la coordination en vue de parvenir à l’efficacité requise en matière de traitement des différents sujets, à travers l’échange instantané des données, et l’examen des moyens à même de parvenir à des solutions à leur sujet, soulignent les deux ministères dans un communiqué.

Il a été convenu de créer une équipe de travail conjointe chargée d’assurer une coordination instantanée, et d’élaborer un plan d’action en vue de faire face à toutes les questions d’intérêt commun.

Gnetnews