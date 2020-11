L’ES Tunis repenserait Ã  Raed FedaÃ¢

L’ES Tunis repenserait à Raed Fedaâ

Le jeune milieu de terrain, libre de tout engagement, a trouvé un accord de principe avec le Club Sportif Sfaxien et il ne reste plus qu’à signer le contrat de trois saisons qui l’attend avec les sudistes. Mais, malgré la polémique qui a accompagné son départ du parc B, Raed Fedaâ aurait à nouveau été approché par des responsables Sang et Or.

D’après IFM, les contacts ne sont pas encore officiels, mais l’intention du club de Beb Souika serait de donner une nouvelle chance à son ex joueur.

GnetNews