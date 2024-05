Les Tunisiens revenant de l’étranger mis en garde : Déclarez vos devises sous peine de confiscation, avertit un responsable douanier

Le Colonel Chokri Jabri, porte-parole officiel de l’Administration Générale des Douanes et chef de la sous-direction des opérations de la Garde Douanière, a lancé aujourd’hui un avertissement aux Tunisiens rentrant de l’étranger concernant la déclaration des devises étrangères.

Selon Jabri, tout citoyen revenant de l’étranger et transportant des sommes en devises étrangères équivalentes à 20 mille dinars ou plus est tenu de les déclarer dès son arrivée sur le territoire tunisien et de conserver le reçu de change.

S’exprimant sur Radio Jawhara FM, Jabri a souligné que chaque individu doit procéder à cette déclaration avant de passer le contrôle douanier. Il a averti que si les devises sont découvertes par les agents douaniers avant leur déclaration, elles seront confisquées et un procès-verbal sera dressé à cet effet.

Jabri a également précisé que toute personne désirant déposer des fonds en devises étrangères dans un compte bancaire doit préalablement les déclarer et présenter cette déclaration à son arrivée.

Gnetnews