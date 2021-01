L’EspÃ©rance dans la souffrance, le CSS out et l’USMo passe

L’Espérance dans la souffrance, le CSS out et l’USMo passe

L’Espérance Sportive de Tunis a joué avec le feu, ce mercredi à Rades face à Ahly Benghazi. Les Sang et Or étaient tenus en échec (2/2) jusqu’à cinq minutes de la fin avant de touver la faille et de s’imposer dans la douleur (3/2).

A Sfax, la « Remuntada » espérée par les Noirs et Blancs n’a pas été complétée. Les joueurs de Boujelbene l’ont emporté (1/0) et sont éliminés à cause de la défaite (2/0) à Alger.

En coupe de la CAF, l’US Monastir a tenu bon en Egypte face aux assauts d’Al Ahly Tripoli et s’est qualifiée grâce à un résultat nul (0/0) après s’être imposée à Monastir (2/0).

