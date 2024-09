Liban : Douze morts et des centaines de blessÃ©s dans une nouvelle sÃ©rie d’explosions d’appareils de communication

Liban : Douze morts et des centaines de blessés dans une nouvelle série d’explosions d’appareils de communication

Le Liban a été frappé mercredi après-midi par une série d’explosions touchant plusieurs régions du pays, causant la mort de trois personnes dans la localité de Sohmor, située à l’est, selon l’Agence nationale d’information. Ces explosions ont été provoquées par des appareils de transmission, survenues un jour après des incidents similaires impliquant des bipeurs utilisés par des membres du Hezbollah.

À Baalbek, également à l’est du Liban, quinze autres personnes ont été blessées lors d’explosions de talkies-walkies, d’après une source hospitalière citée par l’AFP. D’autres déflagrations ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du pays, toutes impliquant des dispositifs de communication.

Le bilan des victimes de ces explosions s’élève désormais à douze morts et entre 2 750 et 2 800 blessés à travers le Liban, dont environ 300 sont dans un état critique. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les causes exactes de ces événements tragiques, tandis que les équipes de secours sont toujours sur le terrain dans les zones touchées.

