Libye : la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte réaffirment leur soutien à une solution politique globale

Le Caire a accueilli, le 21 mai 2026, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, de la Tunisie et de l’Algérie dans le cadre du mécanisme trilatéral des pays voisins de la Libye. Cette rencontre a été consacrée à l’examen des derniers développements politiques et sécuritaires en Libye ainsi qu’aux moyens de soutenir les efforts visant à parvenir à un règlement politique global garantissant l’unité, la souveraineté et la stabilité du pays.

Dans leur communiqué final, les ministres ont réaffirmé la profondeur des liens historiques et fraternels unissant leurs pays à la Libye, soulignant l’importance de poursuivre la coordination et les consultations dans le cadre de cette initiative régionale afin d’aider les Libyens à surmonter les divisions et à préserver les ressources de leur pays.

Les trois responsables ont insisté sur le fait qu’une solution politique inclusive demeure l’unique voie pour sortir de la crise libyenne. Ils ont appelé à accélérer le processus politique sous l’égide des Nations unies, dans l’objectif de mettre fin à la division institutionnelle et de créer les conditions nécessaires à l’organisation simultanée d’élections présidentielle et législatives répondant aux aspirations du peuple libyen.

Le communiqué souligne également l’attachement des trois pays au principe d’une solution « libyo-libyenne », fondée sur la volonté et le consensus de l’ensemble des composantes du peuple libyen, sans exclusion, dans le respect de l’unité et de la souveraineté de la Libye.

Les ministres ont par ailleurs exprimé leur préoccupation face aux défis sécuritaires persistants, notamment les violences et les assassinats politiques. Ils ont exhorté toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade et à privilégier l’intérêt national supérieur afin de préserver la sécurité du peuple libyen et les institutions de l’État.

Ils ont également réaffirmé leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes, estimant que ces interventions contribuent à alimenter les tensions et à prolonger la crise. Dans ce contexte, ils ont renouvelé leur soutien aux travaux de la commission militaire conjointe « 5+5 » pour consolider le cessez-le-feu et favoriser le retrait de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires présents sur le territoire libyen dans un calendrier défini.

Les chefs de la diplomatie des trois pays ont enfin insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination avec les Nations unies, la Ligue des États arabes et l’Union africaine afin de soutenir une solution politique durable en Libye.

À l’issue de la réunion, les ministres ont convenu de poursuivre les rencontres périodiques du mécanisme trilatéral des pays voisins de la Libye. La prochaine réunion se tiendra en Algérie à une date qui sera fixée par voie diplomatique.