Libye : les chefs de la diplomatie tunisienne, égyptienne et algérienne réunis au Caire

Sur instruction du président Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti participe ce mercredi au Mécanisme de Concertation Trilatérale sur la Libye, aux côtés de ses homologues égyptien et algérien.

Les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de l’Égypte et de l’Algérie se réunissent ce mercredi au Caire dans le cadre du Mécanisme de Concertation Trilatérale sur la Libye. La délégation tunisienne est conduite par Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, qui prend part à cette réunion sur instruction du président de la République. Il est rejoint par Badr Abdel Aaty, son homologue égyptien, et Ahmed Attaf, ministre d’État algérien chargé des Affaires étrangères.

Les discussions porteront sur les voies et moyens de soutenir les efforts des Libyens en vue d’aboutir à une solution politique consensuelle, à même de préserver l’unité du pays et de consolider sa sécurité et sa stabilité. La réunion sera également l’occasion d’examiner les initiatives régionales et internationales en cours, ainsi que la coopération avec la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, dans l’objectif de poursuivre l’encouragement du dialogue libyo-libyen vers un règlement durable de la crise.