Liga 2 : l’attaquant Jesus de Miguel décède après un choc violent

03-11-2026

Jesus de Miguel, attaquant du CD Tenerife, est décédé ce mardi 3 novembre 2026 à 8h00, a annoncé son club. Il avait 30 ans.

Le joueur avait été hospitalisé en urgence après une violente collision, en plein match de deuxième division espagnole, avec le gardien du club d’Andorre, Jesus Owono. Percuté dans les airs, il avait d’abord été diagnostiqué dans un état stable, bien que grave, avant de succomber quelques heures plus tard.

Dans un communiqué, le CD Tenerife a fait part de sa douleur, se disant brisé et incapable de croire à cette tragédie.

Source : AFP

Fil d'actualités

La dépression et les troubles anxieux, les deux affections les plus

03-11-2026

Liga 2 : l’attaquant Jesus de Miguel décède après un choc viole

03-11-2026

Hajj 2027 : le pèlerinage coûtera aux Tunisiens 330 dinars de plus

03-11-2026

Marchés publics : Kaïs Saïed réclame une révision de la législ

03-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

La dépression et les troubles anxieux, les deux affections les plus répandues

03-11-2026

Liga 2 : l’attaquant Jesus de Miguel décède après un choc violent

03-11-2026

Hajj 2027 : le pèlerinage coûtera aux Tunisiens 330 dinars de plus qu’en 202

03-11-2026

Marchés publics : Kaïs Saïed réclame une révision de la législation

03-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025