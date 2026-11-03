Liga 2 : l’attaquant Jesus de Miguel décède après un choc violent

Jesus de Miguel, attaquant du CD Tenerife, est décédé ce mardi 3 novembre 2026 à 8h00, a annoncé son club. Il avait 30 ans.

Le joueur avait été hospitalisé en urgence après une violente collision, en plein match de deuxième division espagnole, avec le gardien du club d’Andorre, Jesus Owono. Percuté dans les airs, il avait d’abord été diagnostiqué dans un état stable, bien que grave, avant de succomber quelques heures plus tard.

Dans un communiqué, le CD Tenerife a fait part de sa douleur, se disant brisé et incapable de croire à cette tragédie.

Source : AFP