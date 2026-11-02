Ligue 1 : Voici les arbitres du match Stade Tunisien-Club Africain

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront le match entre le Stade Tunisien et le Club Africain ce mardi.

Cette rencontre en retard de la 3ème journée de Ligue 1 sera dirigée par l’arbitre Haythem Trabelsi.

Les arbitres assistants seront Khalil Hassani et Jamal Dorai.

L’arbitre remplaçant sera Ahmed Dhaouadi.

A la VAR, la Direction Nationale de l’Arbitrage a choisi le portugais Rui Silva et le tunisien Wael Hannachi.

Cette rencontre sera disputée ce mardi 03 novembre à partir de 14h30 au complexe Hedi Naifer.