Ligue 1-J05 : Le CSS conteste la désignation de Naim Hosni face au CA

Le Club Sportif Sfaxien a envoyé une correspondance à la Direction Nationale de l’Arbitrage pour contester la désignation de Naim Hosni parmi le corps arbitral de son prochain match en championnat.

Ce dimanche, la formation sfaxienne sera opposé au Club Africain au stade Hamadi Agrebi de Rades pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1.

Naim Honsi sera chargé de la VAR dans cette rencontre.

La direction du Club Sportif Sfaxien a motivé sa contestation par les prestations de cet arbitre au cours de plusieurs rencontres dirigées par le passé et qui qui avaient nui à la formation sfaxienne.