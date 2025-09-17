Ligue 1-J06 : L’USMo surprend l’ESZ ! Victoires du CA, du CSS et du CAB

Quatre matchs comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

Le Club Africain a gagné sans forcer son match face à la JS Omrane au Zouiten. Le CS Sfaxien a confirmé sa reprise face à l’USBG et le CA Bizertin a enchaîné face à l’ASG.

Espérance de Zarzis 0-1 US Monastirienne (USMo : Moez Haj Ali 45+4 mn)

JS Omrane 0-3 Club Africain (CA : Philippe Kinzumbi 10 mn, Firas Chawat 40 mn, Ali Youssef 79 mn)

Club Sportif Sfaxien 2-1 US Ben Guerdane (CSS : Hichem Baccar (P) 80 mn et (P) 90+8 mn / USBG : Abdelouahab M’Ghezzi Bakhouche 45+3 mn)

Club Athlétique Bizertin 3-0 AS Gabés (CAB : Youssef Fallahi 45+3 mn, Mandione Mbaye 55 mn et (SP) 88 mn)