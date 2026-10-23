Ligue 1-J07 : L’USBG solide en tête
L’US Ben Guerdane a conforté sa première place au classement de la Ligue 1 en remportant une précieuse victoire face au Stade Tunisien (1-0), vendredi, lors des premiers matches de la 7ème journée.
De son côté, le Club Athlétique Bizertin a signé un succès convaincant contre l’ES Hammam-Sousse (3-1).
La JS Omrane et l’Olympique de Béja se sont quittés sur un score vierge (0-0) alors que l’AS Marsa a été tenue en échec par le CS Hammam-Lif (1-1).
Classement
1- US Ben Guerdane 17pts (7j)
2- Espérance de Tunis 12pts (5j)
3- US Monastirienne 12pts (6j)
4- PS Sakiet Eddaier 11pts (6j)
5- CA Bizertin 11pts (6j)
6- JS Omrane 10pts (7j)
7- Club Africain 9pts (4j)
8- Club Sportif Sfaxien 8pts (5j)
9- Stade Tunisien 7pts (5j)
10- Etoile du Sahel 7pts (5j)
11- Espérance de Zarzis 6pts (5j)
12- AS Marsa 6pts (6j)
13- CS Hammam-Lif 5pts (7j)
14- ES Métlaoui 3pts (6j)
15- Olympique de Béja 3pts (7j)
16- ES Hammam Sousse 1pts (7j)