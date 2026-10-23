Ligue 1-J07 : L’USBG solide en tête

L’US Ben Guerdane a conforté sa première place au classement de la Ligue 1 en remportant une précieuse victoire face au Stade Tunisien (1-0), vendredi, lors des premiers matches de la 7ème journée.

De son côté, le Club Athlétique Bizertin a signé un succès convaincant contre l’ES Hammam-Sousse (3-1).

La JS Omrane et l’Olympique de Béja se sont quittés sur un score vierge (0-0) alors que l’AS Marsa a été tenue en échec par le CS Hammam-Lif (1-1).

Classement

1- US Ben Guerdane 17pts (7j)

2- Espérance de Tunis 12pts (5j)

3- US Monastirienne 12pts (6j)

4- PS Sakiet Eddaier 11pts (6j)

5- CA Bizertin 11pts (6j)

6- JS Omrane 10pts (7j)

7- Club Africain 9pts (4j)

8- Club Sportif Sfaxien 8pts (5j)

9- Stade Tunisien 7pts (5j)

10- Etoile du Sahel 7pts (5j)

11- Espérance de Zarzis 6pts (5j)

12- AS Marsa 6pts (6j)

13- CS Hammam-Lif 5pts (7j)

14- ES Métlaoui 3pts (6j)

15- Olympique de Béja 3pts (7j)

16- ES Hammam Sousse 1pts (7j)